Adana merkezli dolandırıcılık operasyonunda 17 kişi tutuklanmıştı: ‘Fedailer’i asgari ücrete bağlamışlar

Adana merkezli 15 ilde düzenlenen, 17 zanlının tutuklandığı dolandırıcılık soruşturmasında şebekenin banka hesaplarını kullandığı kişileri asgari ücretle maaşa bağladığı tespit edildi.

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Adana Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir e-ticaret sitesine bağlı para aktarım sitesinin taklit edilerek yaklaşık 500 kişinin 15 milyon lira dolandırılmasıyla ilgili 21 Ekim’de operasyon düzenlemişti. 110 kişi gözaltına alınmış, 17 kişi tutuklanmıştı. Şebekenin kripto para borsalarına yatırarak aklamaya çalıştığı suçtan elde edilen gelirin, yaklaşık 6 milyon lirasına bloke konmuştu.

AA’nın haberine göre operasyona ilişkin yeni bilgilere ulaşıldı.

‘Kartal’, ‘teko’

Buna göre, şebeke yöneticileri banka hesaplarını kullandıkları 60 kişiyi ‘fedai’ olarak adlandırıyordu.

Kimliklerinin polislerce belirlenmesinin önüne geçmek için telefonla görüşmelerinde ‘kartal’, ‘mumcu’, ‘pablo’ ve ‘teko’ gibi kod adlarını kullanıyordu. Bu kişilere her ay asgari ücret tutarında ödeme yapıyordu.

İki şüphelinin, kendisiyle iletişime geçen bir kişiye, satın almak istediği matkabın yerine matkap kutusuna kullandıkları bir tişörtü yerleştirip kargoladığı ortaya çıktı.