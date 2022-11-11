Adana kebabının ustası olmak için kursa gittiler

Adana kebabının ustası olmak isteyenler için kurs düzenlendi.

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Adana Ticaret Odası’nın gerçek lezzet ve özellikleriyle gelecek kuşaklara aktarılması ve daha çok tanınması amacıyla tescil ettirdiği Adana kebabının usta eğitimi için düzenlenen kurs iki gün sürdü.

‘Öğrencilere’, etin hazırlanmasından şişe saplanmasına, pişirilmesinden sunumuna çeşitli bilgiler aktarıldı.

Aralarında kadınların da yer aldığı 50 kursiyer, kebap ustası oldu.

Adana Ticaret Odası Başkanı Yücel Bayram, Adana Ticaret Odası Sosyal Hizmetler ve Eğitim Vakfı’nda düzenlenen törende, sertifikaları verdi.

Her yıl düzenlenen eğitimi devam ettireceklerini belirtti.