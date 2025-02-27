Adalet bakanından 'müjde': Toplam mahkeme sayısını 10 bin 237'ye yükselttik

Ankara’da Kurban Bayramı boyunca otobüsler, metro ve Ankaray ücretsiz hizmet verecek. EGO Genel Müdürlüğü’nün açıklamasına göre başkentte Kurban Bayramı’nın ilk günü olan 6 Haziran saat 06:00’dan son günü olan 9 Haziran saat 23:59’a kadar toplu taşıma ücretsiz. Ayrıca kentte yolcu yoğunluğuna göre vatandaşların mağdur olmamaları için ilave otobüs ve tren servisleri sağlanacak. EGO Genel Müdürlüğü […]