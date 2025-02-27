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Yaramazlara biraz batar!

Adalet bakanından 'müjde': Toplam mahkeme sayısını 10 bin 237'ye yükselttik

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, “Son iki yılda kurduğumuz adli yargı ilk derece mahkeme sayısını 2 bin 949’a, ülkemiz genelinde kurulu bulunan adli yargı ilk derece mahkeme sayısını toplam 10 bin 237’ye yükseltmiş olduk” dedi.

Yılmaz Tunç. Fotoğraf: AA

Tunç, X’teki açıklamasında yargılamaların makul sürede sonuçlandırılması ve adaletin gecikmeden tecellisi için çalıştıklarını duyurdu.


Bakanın aktardığına göre yeni kurulan 183 mahkeme şöyle:

  • 28 Ağır Ceza Mahkemesi
  • İki Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi
  • 49 Asliye Ceza Mahkemesi
  • 15 İnfaz Hakimliği
  • Yedi Sulh Ceza Hakimliği
  • 17 Asliye Hukuk Mahkemesi
  • 19 Aile Mahkemesi
  • Bir Asliye Ticaret Mahkemesi
  • 14 İş Mahkemesi
  • Üç Tüketici Mahkemesi
  • İki Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi
  • 26 Sulh Hukuk Mahkemesi

Tunç şunları söyledi:

* Böylece son 2 yılda kurduğumuz adli yargı ilk derece mahkeme sayısını 2 bin 949’a, ülkemiz genelinde kurulu bulunan adli yargı ilk derece mahkeme sayısı toplam 10 bin 237’ye yükseltmiş olduk.

* Hukukun üstünlüğünü esas alan, gecikmeyen ve öngörülebilir bir adalet sistemi vizyonumuz kapsamında adımlarımızı kararlılıkla atmayı sürdüreceğiz.

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