Adalet bakanından 'müjde': Toplam mahkeme sayısını 10 bin 237'ye yükselttik

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, “Son iki yılda kurduğumuz adli yargı ilk derece mahkeme sayısını 2 bin 949’a, ülkemiz genelinde kurulu bulunan adli yargı ilk derece mahkeme sayısını toplam 10 bin 237’ye yükseltmiş olduk” dedi.
Tunç, X’teki açıklamasında yargılamaların makul sürede sonuçlandırılması ve adaletin gecikmeden tecellisi için çalıştıklarını duyurdu.
Bakanın aktardığına göre yeni kurulan 183 mahkeme şöyle:
- 28 Ağır Ceza Mahkemesi
- İki Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi
- 49 Asliye Ceza Mahkemesi
- 15 İnfaz Hakimliği
- Yedi Sulh Ceza Hakimliği
- 17 Asliye Hukuk Mahkemesi
- 19 Aile Mahkemesi
- Bir Asliye Ticaret Mahkemesi
- 14 İş Mahkemesi
- Üç Tüketici Mahkemesi
- İki Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi
- 26 Sulh Hukuk Mahkemesi
Tunç şunları söyledi:
* Böylece son 2 yılda kurduğumuz adli yargı ilk derece mahkeme sayısını 2 bin 949’a, ülkemiz genelinde kurulu bulunan adli yargı ilk derece mahkeme sayısı toplam 10 bin 237’ye yükseltmiş olduk.
* Hukukun üstünlüğünü esas alan, gecikmeyen ve öngörülebilir bir adalet sistemi vizyonumuz kapsamında adımlarımızı kararlılıkla atmayı sürdüreceğiz.