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Yaramazlara biraz batar!

Adalet bakanına göre Türkiye seçim güvenliğinde dünyaya örnek

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, seçim güvenliğiyle ilgili hiçbir endişe olmadığını söyledi: “Hatta dünyaya en örnek gösterilebilecek seçimler Türkiye’nin seçimleridir ve en yüksek katılımlı olarak gerçekleştirilir.”

Fotoğraf: AA

Tunç’un seçim güvenliğiyle ilgili konuşması şöyle:


“Seçim şeffaflığıyla, güvenliğiyle ilgili hiçbir endişe Türkiye’de yoktur. Hatta dünyaya en örnek gösterilebilecek seçimler Türkiye’nin seçimleridir ve en yüksek katılımlı olarak gerçekleştirilir. Yüzde 85’in üzerinde katılımla gerçekleşti bugüne kadar. Bugün de böyle olacağına inanıyoruz. Dünyada da seçimlere bu derece yüksek katılımın olduğunu göremiyoruz. Türkiye, dünyaya örnek bir demokrasidir. Türk insanı ülkesine, demokrasiye, milli iradeye sahip çıkar.”

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