Ad ve soyadı değişikliği için son tarih 24 Aralık 

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü ad ve soyadı değişikliğine ilişkin başvuruların 24 Aralık 2022’ye kadar devam ettiğini bildirdi.

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Genel Müdürlüğün sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre gülünç olarak değerlendirilen, yazım ve imla hatası olan ad ve soyadı değişikliği başvuruları, e-devlet aracılığıyla veya yazılı olarak ilçe nüfus müdürlüklerine 24 Aralık’a kadar yapılabilecek.

İl ve ilçe idare kurulu kararıyla ad soyadı düzeltilmesi uygulaması sayesinde bugüne kadar 298 bin 670 kişinin soyadını, 134 bin 818 kişinin ise adını değiştirdiği bildirildi.