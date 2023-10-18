Acun Medya satın aldı: ‘The 1% Club’ Türkiye’de

Acun Ilıcalı’nın kurucusu olduğu Acun Medya, BBC Studios imzalı zeka oyunu formatı ‘The 1% Club’ın haklarını satın aldı. Formatın yerli versiyonu TV8’de yayınlanacak.

Televizyon endüstrisindeki yapım şirketleri ve program ekiplerinin katıldığı MIPCOM 2023 fuarı Cannes’da gerçekleşti.

Acun Medya, BBC Studios’un birçok ülkede ilgiyle takip edilen formatı ‘The 1% Club’ı satın aldı. Her bölümü 120 dakikadan oluşan 10 bölümlük formatın yapımına 2023’te sonlarında başlanması ve programın 2024’te ilk yarısında yayınlanması planlanıyor.

The 1% Club, halkın zekasını bilimsel bir araştırmayla test ediyor. Stüdyo seyircisinden oluşan 100 kişinin yer aldığı yarışma formatında, seyirciler yarışma boyunca bir dizi soruya cevap veriyor. Yarışmacıların büyük ödül olan 100 bin avroyu (yaklaşık 3 milyon lira) kazanabilmek için ülkenin yalnızca yüzde 1’inin cevaplayabileceği bir soruya yanıt vermeleri gerekiyor.

Seyirciyle ilk olarak Britanya’daki kanallardan ITV’de buluşan The 1% Club’ı komedyen Lee Mack sunuyor.