‘Açlık Oyunları’dan 64 yıl önce: Kuşların ve Yılanların Baladı’ndan ilk fragman yayınlandı

‘Açlık Oyunları: Kuşların ve Yılanların Baladı’ filminden ilk fragman yayınlandı.

‘Açlık Oyunları’ndaki olaylardan 64 yıl öncesinde geçen filmde, yıllar sonra ‘kötü adam’ olacak ‘Coriolanus Snow’un gençliğini ve akıl hocalığı yaptığı ‘Lucy Gray Baird’i izleyeceğiz.

17 Kasım 2023’te gösterime girmesi beklenen filmde başrolleri Tom Blyth ve Rachel Zegler’ın paylaştığı; onlara Peter Dinklage, Hunter Schafer, Josh Andrés Rivera, Jason Schwartzman ve Viola Davis gibi kalabalık bir oyuncu kadrosunun eşlik ettiği düşünülürse ‘Panem’e dönüş görkemli olacak.

İlk ‘Açlık Oyunları’ (The Hunger Games) filmi, Suzanne Collins’in aynı adlı roman üçlemesinden uyarlandı. Gary Ross’un yönettiği bilimkurgu, aksiyon, dram tarzındaki film 2012’de gösterime girmişti. Sonrasında diğer iki romanın da filmi çekildi.

Belirsiz bir gelecekte Kuzey Amerika’da geçen hikayede, Panem halkı kıyamet sonrası küllerinden doğar. İsyan edenler açlık oyunları sistemiyle cezalandırılır.