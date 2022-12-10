Jennifer Lawrence’un dili sürçmüş: ‘Aksiyon filminde başrol oynayan ilk kadınım’ demişti

Başrol oynadığı ‘Açlık Oyunları’ (Hunger Games) filmine kadar, aksiyon yapımlarında kadınlara başrol verilmediğini söyleyen Jennifer Lawrence, gelen itirazları olgunlukla kabul etti.

(Soldan sağa) Angelia Jolie, Jennifer Lawrence, Uma Thurman

ABD’li oyuncu, Variety dergisinin hazırladığı video serisinde meslektaşı Viola Davis’le konuşurken, başrolünde oynadığı Açlık Oyunları filmine kadar, kadınların aksiyon filmlerinde başrol oynayamadığını söylemişti.

Tepkiler Lawrence’a yanıldığı hatırlattı. Angelina Jolie ‘Tomb Raider’ filmdeki ‘Lara Croft’u 2001’de, Uma Thurman ‘Kill Bill’deki ‘Gelin‘ karakterini 2003’te oynamıştı.

Daha da öncesine gidersek, Sigourney Weaver ‘Yaratık‘ serisinde ‘Ellen Ripley’ olarak başroldeydi.

Hatasını gecikmeden düzeltti

Jennifer Lawrence The Hollywood Reporter dergisine yaptığı açıklamada dilinin sürçtüğünü, kendisinden önce de kadın aksiyon karakterlerinin olduğunu söyledi, özür diledi.

Yine de Lawrence’ın sözlerini böbürlenme değil sektör eleştirisi olarak okumakta fayda var. 32 yaşındaki oyuncu, asıl mesajının ‘kadınların aksiyon filmlerinde başrol oynadığı filmlerin tutmayacağını düşünen yapımcılarla ilgili olduğunu’ belirtti.