Acı, öfke, keder, umut ve aşkla: Coşkun Tanrının Çocukları

Devlet Tiyatroları’nda 35 yıldan uzun bir zamandır kostüm tasarımcılığı yaparak 100’den fazla oyuna emek veren Nalân Alaylı’nın ‘Coşkun Tanrının Çocukları’ adlı sergisi 26’ncı İstanbul Tiyatro Festivali kapsamında 20 Kasım’a kadar Caddebostan Kültür Merkezi’nde ücretsiz gezilebiliyor.

Alaylı’nın 2019 yılındaki ilk kişisel sergisi olan ‘Oyunlardan Portreler’in devamı niteliğindeki son sergisinde, ürettiği yeni portre ve eskizleri paylaşıyor.

Sanatçı, sahnede hayat bulan karakterlere kostüm tasarlarken aynı zamanda kalemler, renkler ve boyalarla da yıllardır sayısız yüz ve duyguları eserlerine yansıtıyor.

Yıllar içerisinde deneyimlerinden ilhamla birçok hikâye ve karakter biriktiren Alaylı, kendi tabiriyle ‘Dionysos’un ışığında’ acı, neşe, keder, öfke, umut ve aşk gibi en coşkun duyguları çizdiği tuvalinde farklı suretlere hayat veriyor.

Nalan Alaylı hakkında

1983 yılında 9 Eylül Üniversitesi Tiyatro Ana Sanat Dalı, Sahne Tasarımı bölümünden mezun oldu. Aynı yıl Ankara Devlet Tiyatrosu’nda göreve başladı. Halen İstanbul Devlet Tiyatrosu’nda kostüm tasarımcısı olarak çalışan ve 2015 yılından beri portre çalışmalarına devam eden Nalan Alaylı, İstanbul Devlet Tiyatrosu’nda sahnelenen ‘Yol’ ile 2022 Yeni Tiyatro Dergisi Emek ve Başarı Ödülleri’nde en iyi kostüm tasarımına layık görülmüştür. Sanatçının kostümlerini tasarladığı oyunlar arasında; ‘Bir Garip Orhan Veli’, ‘Ölüleri Gömün’, ‘Fehim Paşa Konağı’, ‘Eğer Bu Bir Film Olsaydı…’, ‘Güneş Batarken Bile Büyük’, ‘Elektra’, ‘Sevgili Hayat’, ‘Hırçın Kız’, ‘İyi Şanslar’, ‘Dört Mevsim’, ‘İki Kişilik Hırgür’, ‘Günün Çorbası’, ‘Amadeus’ ve ‘Duvar’ bulunmaktadır