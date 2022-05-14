Acı kaybımız

Donanma Cemiyeti Kurucusu Merhum Yağcı Şefik Bey,

Merhume Zekiye ve Merhum Sami Yağcıgil’in torunları,

Merhum Muhittin Başar ve Merhume Mediha Başar’ın evlatları,

Merhum Sedat Simavi, Merhume Melek Simavi’nin gelinleri,

Merhum Ercan Başar, Merhum Ahmet Şefik Başar’ın kardeşleri,

Merhume Melahat Başar’ın görümcesi,

Merhume Mehmet, Merhume Şehime Germirli, Merhum Rıdvan, Merhume Seniha Unar,

Mürvet ve Merhum İbrahim Yağcıgil’in yeğenleri,

Merhume Betül ve Merhum Ali Germirli, Rezzan Has ve Merhum Kadir Has, Nükhet Yolaç ve Merhum Turan Yolaç, Merhume Ayla ve Merhum Münir Tatari, Fatma ve Merhum Adnan Ak, Sami-Barber Yağcıgil, Fatoş Yağcıgil’in kardeş çocukları,

Fulya ve Eşref Cerrahoğlu, Nilgün ve Ziya Soner, Mine Başar, Funda Başar, Nilüfer ve Bozkurt Yılmaz,

Belma ve Gökhan Baykut, Serdar Başar ve Özlem Başar’ın biricik halaları,

Esra Cerrahoğlu, Serra Cerrahoğlu, Arzu ve Naci Can, Deniz Soner, Elif ve Sinan Soner, Müge Çağlar,

Melisa ve Alper Tansuğ, Talya Kolcuoğlu, Lara Baykut, Alihan Baykut, Ela Ceylan Yılmaz, Demir Kenan Yılmaz, Emre Yakupoğlu, Ece Yakupoğlu, Ali Baran Soner’in Tonton halaları,

Çiğdem Simavi’nin eltisi, Haldun Simavi’nin yengesi,

Merhum Hamdi ve Ayşe Füsun Simavi, Süleyman Simavi, Aliye Simavi, Harun Simavi, Melek Azade Simavi, Sina Simavi’nin yengeleri,

Sedat Simavi ve Merhum Saffet Simavi’nin Sevgili anneleri,

Vanda Simavi’nin kayınvalidesi,

Takami ve Ercan Simavi, Stephanie ve Erhan Simavi, Belma Simavi ve Ben Baron, Erol Simavi’nin babaanneleri,

Leon Simavi, Eliah Simavi, Lora Simavi, Eyla Simavi, Solomon Vincent Baron’un büyükanneleri,

İlyas, Mustafa, Ebu, Dilara, Sema, Sezai, Ali Osman, Nermin, Mehmet, Yıldıray, Şerife, İrfan, Metin,

Ahmet Somuncu ve Natia Archuadze’nin çok kıymetli manevi anneleri,

Merhum Erol Simavi’nin çok değerli eşi

BELMA SİMAVİ

14 Mayıs 2022 günü Hakk’ın rahmetine kavuşmuştur.

Cenazesi 16 Mayıs 2022 Pazartesi günü Kanlıca Camii’nde kılınacak öğle namazına müteakip Kanlıca Aile Kabristanı’na defnedilecektir.

Arzu edenlerin Türk Eğitim Vakfı’na bağışta bulunmaları rica olunur.

AİLESİ