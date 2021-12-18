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Yaramazlara biraz batar!

AB’ye girişte pasaport kontrolleri artık robotlarla yapılacak

Avrupa Birliği topraklarına vizeyle giriş dijitalleşiyor. Turistleri bundan böyle pasaport kontrol noktalarında robotlar karşılayacak.

Fotoğraf: Reuters

Sistem halihazırda ABD tarafından da uygulanıyor.


Sistemle yeni dönemde yüz tarama ve diğer bilgileri eşleştirme insanlar yerine robotlar vasıtasıyla yapılacak.

AB topraklarına seyahat etmeden önce 7 avroluk ödeme yapılarak bir form doldurulacak, bu form onaylandıktan sonra AB dışından AB’ye seyahat edilebilecek.

Sisteme 2022’nin ilk altı ayında geçilmesi bekleniyor.

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