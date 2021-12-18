AB’ye girişte pasaport kontrolleri artık robotlarla yapılacak

Avrupa Birliği topraklarına vizeyle giriş dijitalleşiyor. Turistleri bundan böyle pasaport kontrol noktalarında robotlar karşılayacak.
Sistem halihazırda ABD tarafından da uygulanıyor.
Sistemle yeni dönemde yüz tarama ve diğer bilgileri eşleştirme insanlar yerine robotlar vasıtasıyla yapılacak.
AB topraklarına seyahat etmeden önce 7 avroluk ödeme yapılarak bir form doldurulacak, bu form onaylandıktan sonra AB dışından AB’ye seyahat edilebilecek.
Sisteme 2022’nin ilk altı ayında geçilmesi bekleniyor.