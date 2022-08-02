Aborjin senatör yemininde 2’nci Elizabeth’e ‘sömürgeci’ dedi

Avustralya’da yerli Aborjin halklarından Gunditjamara mensubu senatör Lidia Thorpe, ülke parlamentosundaki yemin töreni sırasında İngiltere Kraliçesi 2’nci Elizabeth için ‘sömürgeci’ ifadesini kullandı.

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İngiltere kraliçesi aynı zamanda Avustralya’da devletin başı konumunda sayıldığı için ülke parlamentosunda, ‘Kraliçe 2’nci Elizabeth ve varislerine sadık kalınması’ yemini zorunlu tutuluyor.

Bu uygulamayı protesto eden Yeşiller Milletvekili Lidia Thorpe salona sağ yumruğu havada girdi.

BBC’nin aktardığı habere göre; Thorpe, yeminini Kraliçe’ye ‘sömürgeci’ diyerek sürdürdü.

Thorpe yemini şu şekilde değiştirdi:

“Ben Lidia Thorpe, samimi şekilde, bir sömürgeci olan majesteleri Kraliçe 2. Elizabeth’e sadık kalacağıma ve bağlı olacağıma and içiyorum.”

48 yaşındaki siyasetçinin ifadeleri bir kısım vekil tarafından tepki tepkiyle karşılanırken yemini tekrarlaması istenen senatör, tekrar sırasında ‘sömürgeci’ ifadesini kullanmadı.

Geçen haftaki yemin törenine mazeret göstererek katılmayan Thorpe’un yemini esnasında kullandığı ifadeler için Buckingham Sarayı bir açıklama yayınlanmadı.

İngilizler, 18’inci yüzyılda Avustralya’ya yerleştiklerinde 300 binden fazla aborjin yaşıyordu. Ancak birçoğu İngilizler tarafından öldürüldü ya da topraklarından sürüldü. 1900’lerin ortasında Aborjin nüfusu 45 bine düşmüştü. 1960’larda hükûmetin Aborjinlerin toprak haklarını tanımaya başlamasıyla birlikte bu sayı yükselerek bugün 250 binin üzerine çıktı.