Abdurrahman Yıldırım: Yeni yıl faizde durma dönemi gelir, seçim sonrası artırım yeniden başlar

Merkez Bankası’nın bugün vereceği faiz kararı yine yükseltme yönünde olacak. Beklenen 2.5 puan artışa gitmesi. Üstüne çıkan bir artırım ise piyasaları pozitif etkileyecek, altında kalan artırım da negatif.

Aralık ayında da bir faiz artırımı daha gelmesi muhtemeldir.

Yeni yılla birlikte faizde durma ve seçimi bekleme dönemi gelecek. Bu döneme yüzde 40 faizle girilebilir. Eğer daha yüksek bir oranla bekleme dönemine girilecekse bugünkü faiz kararı bize ipuçlarını verecek.

Yüzde 40 seviyesi de faiz yükseltmede ilk dinlenme durağı olabilir. Seçim sonrası ise daha başka bir sayfa açılacağı beklenir.

Ama bu durum ilk çeyrek için geçerlidir.

Seçimin geride kalmasıyla sadece faiz artırımı yeniden başlar. Hatta bu artış kademeli değil, tek seferde yapılabilir.

Çünkü sadece faiz artırımı yaparak enflasyon düşmez ve ekonomi normalleşemez. Yapısal değişiklikleri de içeren kapsamlı bir reform paketinin açılması ve buna dış kaynak sağlanmasıyla olur.

Bu çerçevede faiz artırımında kademeli hareket seçim sonrası bir kenara konulabilir.

Her açıdan önümüzdeki dönemde faizlerin enflasyonun üstüne çıktığını göreceğiz.

Aksi enflasyonun yükselişini sürdürmesi sonucuna çıkar.

Abdurrahman Yıldırım’ın yazısı