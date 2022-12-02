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Yaramazlara biraz batar!

Abdurrahman Yıldırım: Seçim mart gibi erkene çekilirse borsa için iyi olmaz

Ancak önemli olanı en iyi ayın arkasından en kötüsünün gelmesi. Nisan ayının 19 yılı pozitif kapanırken, bu rakam mayısta 8’e düşüyor. Ya da nisanda düşüşle kapanan kapanın yıl 5 iken mayısta 16’ya çıkıyor.

Burada belirtelim ki 1999’da yakalanan yüzde 485 primle İstanbul Borsası performans açısından dünya birincisi olmuştu.


Ondan sonraki dünya birinciliği yüzde 95.58 primin elde edildiği 2009 yılına ait.

Bu yıl da İstanbul Borsası liderliğe çok yaklaştı. Aralık ayında da farkı korursa getiride dünya lideri olacak.

Gelecek yılın ilk ayları ise seçim kampanyasının gölgesinde geçmeye aday. Seçim Mart gibi erkene çekilirse borsa için çok iyi olmaz. Çok sıkıştırılmış bir zaman diliminde borsa büyük yükselişini sığdıramayabilir.

Seçim sonrası ise başka bir dünyaya açılabilir. Bu açıdan zamanında veya mayısta seçim borsa açısından en yararlı seçim olur.

Abdurrahman Yıldırım’ın yazısı

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