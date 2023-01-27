Abdurrahman Yıldırım: Sanayi şirketlerinde piyasaya karşı güvensizlik var

1.000 büyük sanayi şirketinden 100’ü bile henüz halka açık değil. Çünkü bu işe girişseler karşılarında ciddi ve derinliği olan bir talep bulamayabilirler.

Daha sonra borsada işlem görürken fiyat oynaklıklarından ve manipülasyonlardan müzdarip olabilirler. Kısaca sanayi şirketlerinde piyasaya karşı belli bir güvensizlik söz konusudur.

Otoritelerin önce bu güvensizliği gidermesi, piyasa yapısını iyileştirmesi, yabancı yatırımcı ayağını tekrar güçlendirmesi gerekir ki, borsaya kaliteli arz gelebilsin. Kaliteli arzın şartı kaliteli talep.

Abdurrahman Yıldırım’ın yazısı