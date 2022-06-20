Abdurrahman Yıldırım: Kriptoda durum yakın zamanda değişmeyecek

Bol ve ucuz para döneminin geride kalmasından en çok kripto varlık piyasası etkileniyor ve bu durum yakın zamanda pek de değişmeyecek.

Üstelik bunun üzerine piyasaya yönelik regülasyonlar gelecek. İşlemler ve piyasa zapturapt altına alınacak. Teminatlar artacak, vergi getirilecek, şeffaflık, gözetlenebilir ve denetlenebilir olacak.

Düzenlemeler ile gelecek yeni yapı, piyasanın orta ve uzun vadede daha güvenilir ve sürdürülebilir olmasını sağlayabilir. Bu yönüyle piyasayı büyütecek ve piyasanın lehine olacak bir gelişme. Ama bütün bunlar kısa vadede piyasayı daraltıcı gelişmeler.

Bu nedenle geçmişte elde edilen kazançlar ve yaşanan büyük oynaklıklar, büyük balinalara rağmen önümüzdeki dönemde giderek azalacak. Çünkü paranın maliyeti artıyor ve normale dönüyor. Ortalığa saçılacak, büyük riskler alacak gözü kara paralar olmayacak.

Kaldı ki piyasadaki 2 trilyon doları aşan büyük kayıp ilk kez oluyor. Para musluğunun kısıldığı, faizinin arttığı bu dönemde altından kalkılamayacak büyük bir kayıp.

Abdurrahman Yıldırım’ın yazısı