Abdurrahman Yıldırım: Konut için ömür boyu çalışmak

➔Konut fiyatlarını öylesine yükselttik ve kendimizi bir cendereye soktuk ki, çıkışı yok gibi. Normal orta gelirli bir çalışanın büyük kentlerde ömür kazancıyla konut edinmesi artık mümkün değil.

➔Çünkü İstanbul’da 120 m2 ortalama bir dairenin fiyatı 2.354 bin liraya yükseldi.

➔Şu anda 5.500 lira olan asgari ücretin yüzde 50 fazlasını alan (8.250 lira) bir kişi ancak ömür boyu (24 yıl) çalışır ve tüm maaşını bu işe ayırırsa konutun fiyatını ödeyebilir.

➔Ekonominin merkezi ve nüfusun beşte birinin yaşadığı İstanbul’da ortalama bir daire ancak ortalama bir maaşın 24 yıl boyunca biriktirilmesiyle alınabiliyor.

➔Ülkeyi ve ekonomiyi yönetenlerin, belediyelerin, işverenlerin ve herkesin şapkasını önüne koyup düşünmesi gerekir.

Abdurrahman Yıldırım’ın yazısı