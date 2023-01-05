Abdurrahman Yıldırım: Kampanya iyi, vadeyi artırmak gerekiyor

Aylık ödemenin hanehalkı gelirinin yüzde 40’ını aşmaması esası üzerinden gittiğimizde 2. Bölge illerinde konut kredisi alacakların 70 bin lira, İstanbul için de 120 bin lira kazancı olması gerekiyor.

Normalde aylık 70 bin veya 120 bin lira ve üstü geliri olanlar acaba hangi gelir grubuna girer? Öncelikle bunun bir tanımı yapılmalı.

Bu açıdan bakınca kampanya iyi, faizi piyasa koşullarının yüzde 40 kadar altına çekildi. Ama konut fiyatları öylesine yükselmiş ki, orta gelirlilerin alabileceği düzeyi çok aşmış. Bu açıdan kredi faizleri ile destek olunması da yetmiyor.

Vadeyi de bir kat artırmak gerekiyor. 15 yıl yerine 30 yıllık kredi açılırsa belki orta gelirliler de konut satın alabilir duruma gelebilir.

Abdurrahman Yıldırım’ın yazısı