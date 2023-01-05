Diken

Yaramazlara biraz batar!

Abdurrahman Yıldırım: Kampanya iyi, vadeyi artırmak gerekiyor

Aylık ödemenin hanehalkı gelirinin yüzde 40’ını aşmaması esası üzerinden gittiğimizde 2. Bölge illerinde konut kredisi alacakların 70 bin lira, İstanbul için de 120 bin lira kazancı olması gerekiyor.

Normalde aylık 70 bin veya 120 bin lira ve üstü geliri olanlar acaba hangi gelir grubuna girer? Öncelikle bunun bir tanımı yapılmalı.


Bu açıdan bakınca kampanya iyi, faizi piyasa koşullarının yüzde 40 kadar altına çekildi. Ama konut fiyatları öylesine yükselmiş ki, orta gelirlilerin alabileceği düzeyi çok aşmış. Bu açıdan kredi faizleri ile destek olunması da yetmiyor.

Vadeyi de bir kat artırmak gerekiyor. 15 yıl yerine 30 yıllık kredi açılırsa belki orta gelirliler de konut satın alabilir duruma gelebilir.

Abdurrahman Yıldırım’ın yazısı

SON HABERLER

Exxen Netflix’i geçti: Abonelik ücretlerine zam

‘Gibi’ ve ‘Leyla ile Mecnun’ gibi popüler yapımlarının yanı sıra Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi’nin de yayın haklarını elinde bulunduran Exxen, tüm abonelik fiyatlarına zam yapıldığını açıkladı.

Asgari ücret, ‘asgari yaşam’ı karşılamıyor: Dört kişilik aile nasıl geçinecek?

2022 yıllık enflasyonunun yüzde 64,7, 2023 asgari ücretinin ise 8 bin 506 lira olarak duyurulmasının ardından bu rakamların açlık ve yoksulluk sınırları karşısında ne ifade ettiği tartışma konusu. Dört kişlik bir ailenin aylık harcamalarını, güncel fiyat ve ücretleri baz alarak derledik. Sonuç, ‘asgari yaşam’ın bedeli asgari ücrete oranla hala çok yüksek. Enflasyon bu yıl da […]