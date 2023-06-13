Abdurrahman Yıldırım: İkiz açığın yan yana yolculuğu ekonomi için riskli

Cari açık yüksekken şimdi bütçe açığı yüksek seyredecek. İkiz açığın yan yana yolculuğunun uzun sürmesi ekonomi için çok riskli bir durumdur.

Mehmet Şimşek ekonominin kaptanlığını devralırken söylediklerinde tamamen haklıdır: “Türkiye’nin rasyonel bir zemine dönme dışında bir seçeneği kalmamıştır.”

Şimdi sıra söyleneni yapmaya geldi. İkiz açıktan birinden kurtulmak için, ya ekonomiyi aşırı ısınmış halden kontrollü bir şekilde ılık duruma getirecek ya da bütçe açığını azaltmak için yeni vergilere başvuracak.

Önümüzde bir seçimin daha olması acaba kendisine tanınan hareket alanını sınırlamış mıdır, dersiniz?

Abdurrahman Yıldırım’ın yazısı