Abdurrahman Yıldırım: Hem pahalı konut hem göçük altında kalmak ne iştir?

➔2000 yılı ve sonrası yapılan konutların normalde 1999 Deprem Yönetmeliğine göre yapıldı.

Mevzuata uyuldu ve doğru yapıldıysa depreme dayanıklı olması gerekir. Dolayısıyla konutların yüzde 47’si veya yarısına yakını 2000 yılı sonrası inşa edildiğinden bu sınıfa giriyor.

➔Sadece denetimi iyi yapsak ve mevzuata uygun konutlar inşa edebilsek normal koşullarda 40 yılda toplam konut stokunu devri daim yapacağız.

➔Tabii konutların içinde tarihi nitelikte ve koruma altında olanlar var, onlar hariç.

-Hem 40 yılda bir binaları yeniliyoruz ve bu binalara iyi para ödüyoruz hem de sık sık göçük altında kalıyoruz. Bu nasıl bir iştir? Mali kaynakları bu kadar israf edecek zenginlikte miyiz?

➔Bu açıdan konut inşa etmekte acele etmeyelim, iyi planlayalım, sağlam yapalım, bir kere yapalım. Hem canımızdan hem malımızdan olmayalım.

➔Depremlerin yıkımlarından ve sürekli yıkıp yapmaktan elde edeceğimiz tasarrufları da başka alanlarda gelişmek için kullanalım.

Abdurrahman Yıldırım’ın yazısı