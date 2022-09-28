Abdurrahman Yıldırım: Fed mart sonunda duracak

Mart ayı dahil Fed’in dört toplantısı var. 1 Kasım, 13 Aralık, 1 Şubat 2023 ve 22 Mart. Eğer zirve yüzde 4.5-4.75 düzeyinde olacaksa önümüzde 1.5 puanlık bir artış daha düşünülüyor demektir.

Kasım başındaki toplantıda Fed’in bir 75 baz puanlık artışa gidebileceği şimdilik yüzde 70 oranında fiyatlanıyor. Tabi o zamana kadar açıklanacak verilere ve gelişmelere de bağlı olacak.

Beklendiği gibi dördüncü 75 baz puanı kasımda yaparsa geriye üç toplantı için üç çeyreklik faiz artırımı kalır. Birini aralıkta yaparsa Fed 9 ayda politika faizinde tam 4 puanlık artışa gider ki, 1982 sonrasının en hızlı ve en yüksek faiz artışı olur.

Faiz artışlarını durdurmanın yolu enflasyonu durdurmak. Fed de zaten önden yüklemeli yaptığı faiz artışlarının ne sonuç verdiğini, enflasyonu ne ölçüde düşürdüğünü görmek için mart ayında duracak.

Durup bekleme süresi hem enflasyon seviyesine hem de resesyon yaratıp yaratmadığına bağlı olmakla birlikte 6-9 ayı bulabilir. Duruma göre ya indirim başlar ya da ilave birkaç doz daha artırım yapılabilir. Zaten tahminler faizlerin 2024’te düşürülebileceği yönünde.

Abdurrahman Yıldırım’ın yazısı