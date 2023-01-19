Abdurrahman Yıldırım: Erdoğan’ın EYT’ye ikna olmasında bu oranın kritik rolü var

2022’de oran olarak rekor yükselişin gerisinde yüksek enflasyonun etkisi büyük. Çünkü SGK’ya transferlerin reel durumunu gösteren GSYH’ya oranı, iyileşti ve önceki yılki yüzde 3.5 düzeyinden geçen yıl yüzde 2.8’e geriledi. Yüzde 2.8’lik transfer oranı aynı zamanda 2002 sonrasının en düşük rakamı. En son 2002’de bütçeden transfer yüzde 2.7 oranında kalmış, sonraki yıllarda ise yükselerek GSYH’nın yüzde 5.2’ye kadar çıkmıştı.

Türkiye koşullarında SGK’ya transferlerde sürdürülebilirlik sınırı yüzde 5 gibi ortaya çıkıyor. Bu oranın altında kalındığı sürece sosyal güvenlik açıkları finanse edilebiliyor ve makro dengeleri fazla bozmuyor. 2009’daki rekor yükseklik de zaten sosyal güvenlik reformunu beraberinde getirmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın geçmiş yıllarda net bir karşı duruş sergilemesine rağmen EYT’yi çıkartmaya ikna olmasında bu oranın gerilemesi kritik rolü oynamış olabilir.

Abdurrahman Yıldırım’ın yazısı