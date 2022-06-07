Abdurrahman Yıldırım: Enflasyon omurgasız kaldı

TÜİK hesaplarının doğruluğunu da ortalama madde fiyatları üzerinden çek ederdik. Bir anlamda enflasyon rakamlarını denetlerdik. Hesap kitap yapardık, yorumlardık.

Artık bu omurga kırıldı, bir yapı yıkıldı, enflasyon omurgasız kaldı. Bundan sonra gizlenmiş rakamlar üzerinden üretilmiş endekslerle hesaplanmış enflasyona inanarak analiz yapmak durumundayız.

İşte mayıs ayında madde fiyatları gizlenmeye başlanınca bu hesaplama, denetim, tartışma işi yattı, işin omurgası kayboldu.

Bu durumda enflasyona göre ücretler, maaşlar, kiralar, sözleşmeler nasıl yapılacak? Yapılırsa adaletli ve hakkaniyetli olacak mı? İş yapmak gerçekten çok zor hale geldi.

Abdurrahman Yıldırım’ın yazısı