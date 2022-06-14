Abdurrahman Yıldırım: Borsalardan 21,4 trilyon dolar silindi

Avrupa Merkez Bankası’nın üzerine ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz artırımlarında agresifleşeceği beklentisi küresel piyasaları vurdu. Cuma günü açıklanan ve beklenin 0.3 fazla gelerek yüzde 8.6 yükselen enflasyonu piyasalar 2 günlük hafta sonunda sindiremedi ve pazartesi günü sert bir riskten kaçış başlattı.

Korku yarınki faiz kararında Fed’in geride kalmasının etkisiyle sisteme şok verme olasılığının artmasından kaynaklanıyor.

Piyasalar arasında en büyük hacimli kayıp borsalarda. Dün dünya borsaları MSCI endeksiyle yüzde 3.6 gibi okkalı bir gerileme yaşadı. Dünya borsalarının toplam piyasa değeri 101.1 trilyon dolara indi.

Bloomberg’e göre 17 Kasım’da 122.5 trilyon dolar piyasa değerine ulaşan dünya borsalarından 7 ayda 21.4 trilyon dolar silindi.

Tahvil piyasasının büyüklüğü de 69.2 trilyon dolardan 60 trilyon dolara indi. Buradaki azalma 9 trilyon 162 milyar dolar kadar. Ancak gerçek azalma daha fazla.

Çünkü devletler Ağustos 2021’den bu yana borçlanmalarını azaltmadı, aksine artırdı. Arada itfa olan tahviller de hacimden çıktı. Yani değer kaybı daha yüksek olabilir.

Abdurrahman Yıldırım’ın yazısı