Abdulkadir Selvi: 'PKK, Öcalan'ı diri diri İmralı'ya gömdü' diye yazdım, haksız mıyım?

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Bahçeli, “İmralı ile DEM grubu arasında yüz yüze temasın gecikmeden yapılmasını bekliyoruz” dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a soruldu. Erdoğan da “Görüşüyorlar” diye karşılık verdi.

Erdoğan’ın DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan’ın İmralı’yı ziyaretini kastettiğini sanıyorum. Ömer Öcalan görüştü. Abdullah Öcalan, sorumluluk üstlenmeye hazır olduğunu söyledi. Ama Kandil ve DEM Parti, barışı değil savaşı tercih etti. Mustafa Karasu, “Devlet Bahçeli Meclis’e çağırmış, örgütünü dağıt demiş. Ne demek örgütünü dağıt! 50 yıldır mücadele ediyoruz” dedi.

Ben de bunun üzerine ‘PKK, Öcalan’ı diri diri İmralı’ya gömdü’ diye yazdım. Haksız mıyım?

Bahçeli’nin DEM görüşsün çağrısı üzerine ikinci bir fırsat kapısı açıldı.

DEM Parti Eşgenel Başkanları görüşmek için Adalet Bakanlığı’na başvuruda bulundular. DEM’lilerin Öcalan’la görüşmesi sağlanacak. Ancak DEM’in Eşgenel Başkanları mı gidecek, yoksa DEM içinden başka isimler mi tercih edilecek?

Çünkü DEM’in Eşgenel Başkanları çözüm karşıtı. Kandil’le birlikte hareket ediyorlar. Önemli olan Öcalan’la görüşme değil, önemli olan Öcalan’ın mesajlarının doğru aktarılması. Çünkü bu bir turistik seyahat değil. Ömer Öcalan 2 saat görüştü. Biz bir cümleyi biliyoruz. Kandil, Öcalan’ın mesajlarını değerlendirmeye dahi değer bulmadı.

Abdulkadir Selvi’nin yazısı