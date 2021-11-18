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Yaramazlara biraz batar!

Abdulkadir Selvi: Peki Kılıçdaroğlu-Akşener görüşmesi nereden çıktı?

Peki Kılıçdaroğlu-Akşener görüşmesi nereden çıktı? Çünkü iki liderin programında yoktu.

1- Lütfü Türkkan olayından sonra Erdoğan, Akşener’i hedef almaya başladı.


Kılıçdaroğlu, Akşener’e moral ve motivasyon desteği verdi.

2- İki lider ekonomiyi konuştular. Ekonominin gündemden düşürülmemesi konusunda söz birliği yaptılar.

3- Erdoğan ile Bahçeli bir araya gelince Millet İttifakı liderleri de görüşerek, dayanışma mesajı verdiler.

4- İki liderin görüşmesinde gündeme gelmemiş ama kurmaylar konuşuyor. İktidar, Lütfü Türkkan’ın dokunulmazlık dosyasını gündeme getirirse CHP ile İYİ Parti, Meclis’te ortak hareket etme kararı aldı.

İki lider, görüşmeden sonra erken seçim çağrısı yaptı ama zaten her görüşmeden sonra bunu yapıyorlar.

Abdulkadir Selvi’nin yazısı

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