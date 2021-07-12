Abdulkadir Selvi: ‘Ne oluyor, erken seçim mi geliyor’ sorusunun peşine düştüm

Cumhurbaşkanı Erdoğan seçimlere dönük mesajlarını yoğunlaştırınca, “Ne oluyor, erken seçim mi geliyor?” sorusunun peşine düştüm.

Aslında bu soru işareti Erdoğan’ın Milli Görüş’ün ağır toplarından Oğuzhan Asiltürk’ü ziyareti üzerine oluşmaya başlamıştı.

Bir çiçekle bahar gelmez. Oğuzhan Asiltürk ziyareti seçim işareti olmaz diye düşündüm.

İstanbul Sözleşmesi’nin iptal edilmesi bir kez daha düşünmeme yol açtı. Erdoğan AK Parti’nin her MKYK toplantısında, il başkanları ve belediye başkanları ile yapılan toplantılarda, milletvekilleri ile buluşmasında seçimlere dönük mesajlarının dozunu artırıyor.

Diyarbakır ziyaretiyle birlikte çözüm sürecini tartışmaya açması ise seçim konusu üzerinde yoğunlaşmama neden oldu.

Abdulkadir Selvi’nin yazısı