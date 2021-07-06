Abdulkadir Selvi: Kimse aklımızla alay etmesin

Kimse aklımızla alay etmesin.

Algı operasyonları yetmedi şimdi devreye psikolojik savaş unsurlarını soktular.

Önce bir yalan haber ortaya atıyorlar. Sonra daha büyük bir yalan haber atıyorlar.

“AKP’li kaynaklardan aldığımız bilgiye göre” diye bir şey ekliyorlar. Sosyal medyada TT yapıyorlar, TV programlarında saatlerce tartışıyorlar. Sonra o haber yalan çıkıyor. Ama dünyanın en doğru haberlerini vermişler gibi yeni bir yalan haberin daha peşine düşüyorlar.

Tekrar altını çize çize ifade ediyorum. Türkiye’de yaşananların tek bir adı var. Psikolojik savaş yürütülüyor. Psikolojik savaşın unsurları sahaya sürüldü.

Abdulkadir Selvi’nin yazısı