Abdulkadir Selvi: Kılıçdaroğlu’nun adaylığını en çok Erdoğan ister

CHP genel başkan yardımcılarından oluşan çekirdek bir kadro, Ekrem İmamoğlu ya da Mansur Yavaş yerine Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanı adayı olmasını istiyor. Muharrem İnce cumhurbaşkanı seçilemedi ama CHP’nin başına geçmek istedi. İmamoğlu ya da Yavaş, cumhurbaşkanı seçilemedikleri takdirde CHP Genel Başkanlığı’nı isteyeceklerdir diye düşünüyorlar. Kılıçdaroğlu’nun adaylığı ile bunun önünü kesmeyi hedefliyorlar…

Ekrem İmamoğlu ya da Mansur Yavaş cumhurbaşkanı adayı olduğunda seçimi kaybederlerse, belediye başkanlıkları da AK Parti’nin eline geçer diye karşı çıkıyorlar.

Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanlığına aday olsun. Kazanamadığında CHP genel başkanlığı bize kalır diye düşünenler de var.

CHP dışından bir faktör ama bence Kılıçdaroğlu’nun adaylığını en çok Cumhurbaşkanı Erdoğan ister.

Abdulkadir Selvi’nin yazısı