Abdulkadir Selvi: Kılıçdaroğlu, HDP çıkışıyla cumhurbaşkanlığı adaylığının başlama vuruşunu yaptı

… şimdiye kadar Kürt sorununun çözümünde Meclis’i adres gösteren Kılıçdaroğlu, neden HDP’yi adres gösterdi?

… bunun tek bir yanıtı var o da Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanlığı hesabı.

Kılıçdaroğlu, HDP çıkışıyla cumhurbaşkanlığı adaylığının başlama vuruşunu yaptı.

Çünkü Kılıçdaroğlu, HDP’yi Kürt sorununun çözümünün adresi olarak değil, cumhurbaşkanlığı düğümünü çözecek parti olarak görüyor.

Kılıçdaroğlu’nun HDP’ye can suyu olan bu açıklamasının tek bir hedefi var. O da cumhurbaşkanlığı yarışında HDP’nin desteğini sağlamak.

Kılıçdaroğlu bu hamlesiyle kapatma davası nedeniyle zor günler yaşayan HDP’ye hayat öpücüğü kondurdu.

Kılıçdaroğlu bu hamlesiyle İmralı’yı yeniden siyasi denklemin içine soktu.

Kılıçdaroğlu bu hamlesiyle Kandil’i yeniden umutlandırdı.



Kandil’den ve İmralı’dan, Kılıçdaroğlu’na destek açıklamaları gelirse, sürpriz olmasın. Öcalan’ın, demokratik siyaset çerçevesinde başta Kürt sorunu olmak üzere Türkiye’nin sorunlarının çözümüne dönük bir açılım değerlendirmesi kimseyi şaşırtmasın.

Abdulkadir Selvi’nin yazısı