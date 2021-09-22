Diken

Yaramazlara biraz batar!

Abdulkadir Selvi: Kılıçdaroğlu, HDP çıkışıyla cumhurbaşkanlığı adaylığının başlama vuruşunu yaptı

… şimdiye kadar Kürt sorununun çözümünde Meclis’i adres gösteren Kılıçdaroğlu, neden HDP’yi adres gösterdi?

… bunun tek bir yanıtı var o da Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanlığı hesabı.


Kılıçdaroğlu, HDP çıkışıyla cumhurbaşkanlığı adaylığının başlama vuruşunu yaptı.

Çünkü Kılıçdaroğlu, HDP’yi Kürt sorununun çözümünün adresi olarak değil, cumhurbaşkanlığı düğümünü çözecek parti olarak görüyor.

Kılıçdaroğlu’nun HDP’ye can suyu olan bu açıklamasının tek bir hedefi var. O da cumhurbaşkanlığı yarışında HDP’nin desteğini sağlamak.

Kılıçdaroğlu bu hamlesiyle kapatma davası nedeniyle zor günler yaşayan HDP’ye hayat öpücüğü kondurdu.

Kılıçdaroğlu bu hamlesiyle İmralı’yı yeniden siyasi denklemin içine soktu.

Kılıçdaroğlu bu hamlesiyle Kandil’i yeniden umutlandırdı.

Kandil’den ve İmralı’dan, Kılıçdaroğlu’na destek açıklamaları gelirse, sürpriz olmasın. Öcalan’ın, demokratik siyaset çerçevesinde başta Kürt sorunu olmak üzere Türkiye’nin sorunlarının çözümüne dönük bir açılım değerlendirmesi kimseyi şaşırtmasın.

Abdulkadir Selvi’nin yazısı

SON HABERLER

Piyasalarda yaz rehaveti bitiyor

Piyasalarda sakin bir yaz mevsimi geçirdik, hatta beklentim olan dolar kurunun minik rekorlar kırmasını, yani 8,40-9,00 bandında gezinmesini, dahi yaşamadık. Ancak 23 Eylül itibarıyla yaz bitiyor ve sonbahara başlıyoruz; haliyle rüzgâr hızı da sertleşmeye başlıyor…
Son 20 yılın en çetin iktisadi kışı yaşanacak…

Bir yaz daha bitiyor

Bir yaz daha bitiyor.
Her şeyi ama her şeyi kısacık bir zaman diliminde yaşamak için, insanların yorgun düştüğü, denizin, martıların, tabiat ananın kalabalıktan sıkıldığı bir tatilden eve dönüş zamanı geldi.

Bahçeli: Türkiye’de Kürt sorunu diye bir sorun yoktur

“Kılıçdaroğlu, olmayan bir sorunu varmış gibi sunarak HDP’yle sürdürdüğü yasak ilişkiyi ve ahlaksız ortaklığı resmileştirme, kaldı ki meşrulaştırma arayışına girmiştir” diyen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “Türkiye’de Kürt sorunu diye bir sorun yoktur” ifadesini kullandı.