Abdulkadir Selvi: ‘Kadına şiddetin önlenmesinde Diyanet’e çok büyük görev düşüyor’ tespiti öne çıkıyor

Erdoğan’ın sözleri sadece bunlar değil, kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda katılımcıları da etkileyen şu konuşmayı yapıyor: “Kadına şiddetle mücadele konusundaki tavrımız. Sonuna kadar mücadele ediyoruz, edeceğiz. İstanbul Sözleşmesi’ndeki hakların korunduğu ‘Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair 6284 Sayılı Kanunu’ koruyacağız. Açıklanacak olan eylem planımız doğrultusunda Kadına Şiddetle Mücadele Yasası’nı daha da güçlendireceğiz. Kadına yönelik şiddetle mücadelede çok kararlıyız” diyor.

Toplantıda kadına şiddetin önlenmesi konusunda Diyanet İşleri Başkanlığı’na düşen görev gündeme geliyor. “Kadına şiddetin önlenmesinde Diyanet’e çok büyük görev düşüyor” tespiti öne çıkıyor. Eleştiriler daha çok sosyal medyada din adına ahkâm kesen “Sosyal medya vaizleri”ne yöneliyor. Bunların Diyanet’in resmi vaizleri olduğunu düşünmeyin. Tam aksine bunlar radikal ve selefi tipler. Sosyal medya platformlarından kadınlara yönelik kabul edilemez konuşmalar yapıyorlar. Radikal zihniyetli sosyal medya vaizlerinin İslam’a verdiği zarardan en çok Cumhurbaşkanı Erdoğan rahatsız.

Abdulkadir Selvi’nin yazısı