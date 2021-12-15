Abdulkadir Selvi: İmamoğlu’nun yeni bir yol haritası çizdiği anlaşılıyor

Ekrem İmamoğlu’nun, Kılıçdaroğlu ile görüşmeden sonra Ankara’dan İstanbul’a dönerken kendisine yeni bir yol haritası çizdiği anlaşılıyor. Çünkü İmamoğlu tam aksine İstanbul’un sorunlarını odaklanmak ve cumhurbaşkanlığı tartışmasını sonlandırmak yerine vites yükseltti. Dilini sertleştirdi. Bakanları hedef aldı. Bu yeni bir strateji. İmamoğlu, kendisini bakanlarla muhatap kılarak genel siyasette önemli bir aktör olduğunu göstermek istiyor.
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Prof. Dr. Oğuz Oyan: Türkiye’yi zor günler bekliyor
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İktidar daha ne kadar ileriye gidecek? Muhtemel hedef ne?
Nisan ayına kadar, yani bu modelin yaratacağı olumsuz sonuçlar haricinde bir ihtimal olumlu kazanımların edilebileceği ilk zamana kadar, toplumda baskıyı artırmak zorundalar. Muhtemel hedef ne? Tepkinin en çok konduğu sosyal medya mecrası ve bunları ifade eden ekonomistler.
Coşkun ailesine pompalı tüfekle saldıran kişi serbest: ‘Jandarma dediğimi yazmıyor’
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