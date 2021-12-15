Abdulkadir Selvi: İmamoğlu’nun yeni bir yol haritası çizdiği anlaşılıyor

Ekrem İmamoğlu’nun, Kılıçdaroğlu ile görüşmeden sonra Ankara’dan İstanbul’a dönerken kendisine yeni bir yol haritası çizdiği anlaşılıyor. Çünkü İmamoğlu tam aksine İstanbul’un sorunlarını odaklanmak ve cumhurbaşkanlığı tartışmasını sonlandırmak yerine vites yükseltti. Dilini sertleştirdi. Bakanları hedef aldı. Bu yeni bir strateji. İmamoğlu, kendisini bakanlarla muhatap kılarak genel siyasette önemli bir aktör olduğunu göstermek istiyor.

Abdulkadir Selvi’nin yazısı