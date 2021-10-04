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Abdulkadir Selvi: İktidar erken seçim tartışmalarının önünü kesmek için bir hazırlık yapıyor

İktidar erken seçim tartışmalarının önünü kesmek için bir hazırlık yapıyor.

Seçim yasasındaki değişikliklerin bütçeden sonra Meclis’e sunulması bekleniyor. Yani aralık ayının son haftası. Meclis’ten geçmesi ise önümüzdeki yılın ocak sonu ya da şubat ayı olarak düşünülüyor. Peki bu ne getirecek?


Seçim yasası 2022 yılının ocak ya da şubat ayında olursa o zaman Anayasa’nın 67. Maddesi gereği 2023 yılının ocak ya da şubat ayından önce erken seçim yapılması mümkün olmayacak.

Zaten Cumhurbaşkanlığı Hükümet sisteminde erken seçim kararı almak kolay değil. Ya Meclis alacak ya da Cumhurbaşkanı. Her iki durumda da hem Meclis’in hem Cumhurbaşkanı’nın görev süresi kısalmış oluyor. Parlamenter sistemde Cumhurbaşkanı erken seçimden etkilenmiyordu.

Böyle bir ikili kilit sistemi getirilmişti. Şimdi bir de seçim yasasının çıkarılmasının 2022 yılının başına kaydırılmasıyla birlikte, erken seçim söylentilerine karşı üçüncü kilit vurulmuş olacak.

İktidar erken seçim beklentisinin önünü kesmek için bu yolu tercih ediyor.

Abdulkadir Selvi’nin yazısı

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