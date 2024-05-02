Abdulkadir Selvi: Erdoğan-Özel görüşmesine Kavala dosyası

Özgür Özel, bu görüşmenin bir nezaket ziyareti olmadığını, önemli gündem maddelerini müzakere edeceklerini söyledi. Görüşmede yeni anayasa konusu ön plana çıkıyor. Özgür Özel’in bir de Gezi davasından dolayı cezaevinde olanların durumunu gündeme getirmesi bekleniyor.

Gezi davasından dolayı Osman Kavala, Can Atalay, Tayfun Kahraman, Çiğdem Mater ve Mine Özerden hapis cezaları Yargıtay tarafından onandığı için halen cezaevinde bulunuyorlar.

Türkiye ile AİHM’nin ve yine Türkiye ile Avrupa Konseyi’nin karşı karşıya gelmesine yol açacak kadar güçlü bir figür. Türkiye, Kavala dahil AİHM kararlarını uygulamadığı gerekçesiyle Avrupa Konseyi’ne savunma vermeye hazırlanıyor. Bir mahkûm ama Türkiye ile Avrupa Konseyi arasındaki ilişkilerin yumuşamasının da anahtarını elinde tutuyor gibi bir durumu var.

Osman Kavala önce siyasi ve askeri casusluk iddiasıyla yargılanmıştı. Ancak ondan beraat etti. Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya ve görevini yapmasını engellemeye teşebbüs suçundan ise ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Özgür Özel görüşmesinde gündeme gelmesi beklenen Osman Kavala dosyasında yeni bir gelişme söz konusu. Bir hukukçu değilim ama hukukçulardan da destek alarak ciddi bir çalışma yapma imkânım oldu. Osman Kavala başta olmak üzere Gezi davasından dolayı yargılananların durumunu esastan etkileyecek olan hukuki çalışmayı aslına sadık kalarak aktarmaya çalışacağım.

Ancak şunu baştan ifade etmek isterim. Bu, mahkeme safahatını etkileyecek olan yeni bir bakış açısı ya da yeni bir delil olarak değerlendirilebilir. Buna mahkemeler karar verecek. Aktaracaklarıma hukukçuların bir kısmının itiraz edeceğini de biliyorum. Zaten benim görevim de bu. Haber değeri taşıyan ve Erdoğan- Özgür Özel görüşmesinde gündeme gelmesi beklenen bu yeni gelişmeyi kamuoyuyla paylaşmak. Onun ötesine Türk yargısı karar verecek.

Abdulkadir Selvi’nin yazısı