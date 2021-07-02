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Yaramazlara biraz batar!

Abdulkadir Selvi: Erdoğan milletvekillerinden bir şey istemiş

Cumhurbaşkanı Erdoğan milletvekillerinden de bir şey istemiş. Aslında onu bir süredir dile getiriyor. AK Parti kongresinden sonraki ilk MKYK toplantısında da aynı talimatı vermişti. “Artık sahada olacağız” demişti.

Milletvekillerine, “Meclis kapandıktan sonra herkes sahada olacak. Sizden tam saha pres istiyorum. Umut ve heyecan dalgasını oluşturmanızı bekliyorum” diye konuşuyor.


Erdoğan girdiği her seçimi kazanan bir lider. Peki Erdoğan nasıl seçim kazanıyor? Cumhurbaşkanı bir anlamda bunun formülünü veriyor. “Gönül kazanılmadan seçim kazanılmaz. Sizin gönüllere girmenizi istiyorum. Sahaya çıkacağız ve herkese dokunacağız. Yüz yüze olacağız, herkesle kol kola gireceğiz. Herkesi dinleyeceğiz, derdine çözüm bulacağız” diyor.

Abdulkadir Selvi’nin yazısı

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