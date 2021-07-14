Abdulkadir Selvi: Erdoğan, Kılıçdaroğlu’nun karşısına aday olarak çıkmasını istiyor

Erdoğan karşısında hangi adayın kazanacağı önemli. Çünkü eğer İmamoğlu ile en yüksek oy alınıyorsa İmamoğlu, Yavaş’la en yüksek oy alınacaksa Yavaş tercih edilecek. Kılıçdaroğlu bunu gördüğü için İmamoğlu’nu şimdiden diskalifiye etmek ve işi masaya bırakmadan çözmek istiyor.

Meral Akşener ya da HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ile Mithat Sancar da muhalefet liderleri olmasına rağmen Cumhurbaşkanı Erdoğan, özellikle Kemal Kılıçdaroğlu’na yükleniyor. Bugün AK Parti grubu var. Peki Erdoğan neden Kılıçdaroğlu’nu hedef alıyor? Çünkü Erdoğan, Kılıçdaroğlu’nun karşısına aday olarak çıkmasını istiyor.

Abdulkadir Selvi’nin yazısı