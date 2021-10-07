Abdulkadir Selvi: Erdoğan, HDP üzerinden Akşener’e ‘Gel, gel’ yapıyor

Erdoğan (…) Meral Akşener’i ilk kez hedef aldı.
“Hanımefendi” dedi. İsmini vermedi. Kırıcı olmadı. Ama hedef aldı.
Erdoğan, 2023 seçimlerine dönük bir strateji çerçevesinde konuştu.
1- Kılıçdaroğlu’nu HDP’nin vesayeti altına girmekle suçladı.
2- Kılıçdaroğlu’nun HDP ile ittifak yaparak Akşener’i tasfiye etmeye çalıştığını ima etti.
Belli ki Erdoğan, HDP ile işbirliğini muhalefetin yumuşak karnı olarak görüyor. Millet İttifakı’nı HDP-PKK üzerinden sıkıştıracak. Akşener’e ise HDP üzerinden “Gel, gel” yapıyor.