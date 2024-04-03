Abdulkadir Selvi: Erdoğan, emeklilere seyyanen bir zam açıklasaydı sonuçlar bu kadar olmazdı

AK Parti MYK dün Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başkanlığında toplanarak bu soruyu masaya yatırdı.

2019 yerel seçimlerinde sağlıklı bir değerlendirme yapılmamıştı. Dilerim bu kez seçim sonuçları rakam olarak görülmez. Siyasi analizleri de yapılır.

AK Parti’nin seçim yenilgisinde ilk 3 madde şöyle çıkıyor:

1- Ekonomik sıkıntı

2- Emekliler

3- Aday tespitinde yapılan yanlışlar.

Bizde seçimlere katılım oranı hep yüksektir. Ortalama yüzde 85 olarak gerçekleşir. Bu seçimde ise seçimlere katılım oranı düştü. Yüzde 78 olarak gerçekleşti. 3.8 milyon seçmenin sandığa gitmediği tahmin ediliyor. CHP oylarını 13 milyondan 17 milyona yükselttiği için CHP seçmeni sandığa gitmiş. Muhalefetin en güçlü partisi olduğu için TİP ve İYİ Parti seçmeni CHP’de toplanmış. CHP, DEM’den de güçlü bir destek almış. DEM’liler partilerinin yok olması tehlikesine rağmen İstanbul’da CHP’yi desteklemişler.

AK Parti oy kaybettiği için sandığa gitmeyen 3.8 milyon seçmenin adresi belli. Peki AK Parti seçmeninin önemli bir bölümü neden sandığa gitmemiş?

Elbette ki bu nokta araştırılacak. Ancak ilk tespitler, ekonomik sıkıntılar, aday tespitindeki yanlışlar ve emekli maaşları nedeniyle AK Parti seçmeninin sandığa gitmediği yönünde. Başka partiye oy vermem ama sandığa da gitmem duygusuyla hareket etmişler. Tabii Yeniden Refah Partisi’ne giden seçmeni ayrı tutuyorum.

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Peki Cumhurbaşkanı Erdoğan, emeklilerin taleplerini dikkate alarak seyyanen bir zam açıklasaydı sonuç ne olurdu? En azından bu kadar olmazdı.

Abdulkadir Selvi’nin yazısı