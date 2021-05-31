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Yaramazlara biraz batar!

Abdulkadir Selvi: Değişiklikler yasalaşırsa 2022’nin sonuna kadar seçim yok demektir

1- AK Parti’nin hazırladığı taslak önümüzdeki günlerde MHP’ye sunulacak. İki parti ortak çalışma yaptıktan sonra Erdoğan ve Bahçeli’nin onayının ardından muhalefete sunulacak.

2- Seçim yasasındaki değişiklikler 1 yıl içinde yapılacak olan seçimlerde geçerli olmayacağı için eğer değişiklikler bu yıl içinde yasalaşırsa 2022’nin sonuna kadar erken seçim yok demektir.

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Şimdi gelelim seçim yasasındaki değişikliklere.

Yüzde 10 olan seçim barajı yüzde 5’e iniyor. Yüzde 7’ye inmesi eğilimi ağır basıyordu ama yüzde 5 üzerinde uzlaşmaya vardı. Ancak MHP’nin önerisi alınmadan seçim barajı kesin olarak yüzde 5’e indi diyemiyoruz.

Abdulkadir Selvi’nin yazısı

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