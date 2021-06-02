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Yaramazlara biraz batar!

Abdulkadir Selvi: Cumhurbaşkanı daha iki yılı varken neden erken seçime gitsin?

Erken seçim tartışmaları yapılırken, göz ardı edilmemesi gereken bir nokta var.

Parlamenter sistemde erken seçime gitmek kolaydı. Ancak başkanlık sisteminde bu iş o kadar kolay değil. Ya Meclis’in erken seçim kararı alması gerekiyor ya da Cumhurbaşkanı’nın erken seçime götürmesi ile mümkün oluyor. Ama her iki durumda da Cumhurbaşkanı’nın geriye kalan görev süresi tamamlanmış sayılıyor. Muhalefetin Meclis’ten erken seçim kararı çıkaracak sayısı olmadığına göre, Cumhurbaşkanı daha 2 yıllık süreci varken neden erken seçime gitsin?

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Abdulkadir Selvi’nin yazısı

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