Abdulkadir Selvi: Cinsel istismar ve kadın cinayetleri davalarında bir şeyler oluyor

Kamuoyuna “Elmalı davası” olarak intikal eden iğrenç bir olay var. Kız çocuğu G.E.G. ve ağabeyi İ.E.G., çizdikleri resimle üvey babalarının kendilerine cinsel istismarda bulunduğunu anlatıyorlar. Babaanne bunun üzerine suç duyurusunda bulunuyor. Aile Bakanlığı davaya müdahil oluyor. Üvey baba ve anne tutuklanıyor. Ama ne oluyor? Bir de bakıyorsunuz ki, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmışlar. Kamuoyu ayağa kalktı.

Bakın cinsel istismar ve kadın cinayetleri davalarında bir şeyler oluyor.

Kısa bir süre önce Duygu Delen olayında da aynı şey yaşandı. Cinsel istismar ve Duygu Delen’i balkondan atarak ölümüne sebebiyet verdiği iddiasıyla tutuklu olarak yargılanan Mehmet Kaplan da adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı… Mehmet Kaplan daha önce de hamile bir kadına çarparak ölümüne sebebiyet verdiği davada tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı. Mehmet Kaplan, kamuoyu duyarlılığı ve savcılığın itirazı üzerine yeniden tutuklandı.

Abdulkadir Selvi’nin yazısı