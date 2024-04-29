Abdulkadir Selvi: Çatışmacı siyaset kaybetti

Cumhur İttifakı ortakları olarak Erdoğan ve Bahçeli yeni dönemin en güçlü siyasi aktörleri olmaya devam edecekler. Ama muhalefet cephesi iki yeni siyasi aktör kazandı. Siyasi denklem yeniden kuruluyor. Yeni dönem siyasetinde Özgür Özel ile Müsavat Dervişoğlu’nun Cumhurbaşkanı Erdoğan’la ilişkileri belirleyici olacak.

Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener’in şahsında çatışmacı siyaset kaybetti. Özgür Özel ile Müsavat Dervişoğlu yeni bir siyaset tarzı ortaya koymak durumundalar. Özgür Özel bu aşamada kendine bir yol açtı. Yeri gelince müzakereci, yeri gelince mücadeleci olacak bir siyaset tarzı belirledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da uzatılan eli havada bırakmadı. İlk adım Meclis resepsiyonunda atıldı. Bu hafta ikinci adım atılacak. Eğer oradan bir sonuç çıkarsa diyalog siyaseti devam eder, ama bir hayal kırıklığı yaşanırsa o zaman çatışmacı siyasete yeniden dönülür.

Seçimlerden önce CHP’de tek lider adayı olarak Ekrem İmamoğlu ön plana çıkmıştı. Seçim başarısı bu denkleme Özgür Özel ile Mansur Yavaş’ın da dahil olmasını sağladı. Seçimlerden sonra Özgür Özel kendi siyaset tarzını oluşturarak bir adım öne geçti. Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş şimdilik izlemedeler. Cumhurbaşkanı Erdoğan’la görüşme Özgür Özel’in olumlu kazanımlar elde etmesini sağlarsa, bir süre daha sütre gerisinde kalacakları anlaşılıyor. Ama Özgür Özel’in ayağı tökezlediği anda seslerini çıkarmaya hazırlanıyorlar. Uygun bir zamanı ve uygun konjonktürü bekliyorlar.

Muhalefet kendini yeniliyor. Her değişim toplumdan olumlu not alıyor. CHP değişimin yararını seçimlerde gördü. Meral Akşener ise sandıktan çıkan mesajın gereğini yerine getirdi. Peki AK Parti ne yapacak?

Bundan sonraki süreci Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yapacağı hamleler belirleyecek. Çünkü millet sandıkta verdiği mesajın alındığını görmek istiyor.

Abdulkadir Selvi’nin yazısı