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Yaramazlara biraz batar!

Abdulkadir Selvi: Bu seçimlere de biz ‘yüzde 50 artı 1’le gideriz

Ayrıca seçime giderken AK Parti’nin yüzde 50 artı 1’i değiştirmek istemesi, “Bunlar kazanamayacağını anladı, o nedenle yüzde 50 artı 1’i aşağıya indirmek istiyor” algısına neden olur. Seçim sürecinde kaybediyor görüntüsü her zaman iktidarın aleyhine işler. AK Parti çevreleri bunun ancak seçimin kazanılmasından sonra gündeme getirilebileceğini ifade ediyor. Yani o yönde bir çalışma yok. Bu seçimlere de biz ‘yüzde 50 artı 1’le gideriz.

Abdulkadir Selvi’nin yazısı


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