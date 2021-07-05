Abdulkadir Selvi: Anayasa taslağı halka Meclis’e kanun teklifi sunma imkanı getiriyor

Yeşilçam dizisi ile setlere dönen Nilüfer Açıkalın günümüzde kadınlara dayatılan güzellik algısı için ‘faşizmin alası’ dedi. Açıkalın dünya görüşünü ise “Eşitlikçi, paylaşımcı ve haksızlığa tahammülü olmayan biriyim” sözleri ile açıkladı.