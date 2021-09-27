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Yaramazlara biraz batar!

Abdulkadir Selvi: Akşener, 2023 seçimlerini Erdoğan’ın kazanacağını mı düşünüyor?

Meral Akşener, her türlü fedakârlığı yapan lider rolünü üstleniyor. 2023 seçimlerinde bir başarısızlık yaşandığı takdirde kimse Akşener’e hesap soramayacak. Bu durumda, eğer Kılıçdaroğlu aday olup kaybederse 2023 seçimlerinin faturası ona kesilecek. Siyasi ihtirasları uğruna seçimi kaybeden lider damgasını yiyecek.

Akşener bu çıkışı yaparken Kılıçdaroğlu ile istişare etmediğini açıkladı. CHP kaynaklarını yokladım. Doğru. Zaten ben de o kulisi CHP’lilerin beklentisi olarak yazmıştım.


CHP’liler şimdi şu sorunun yanıtını arıyorlar. “Acaba Akşener, 2023 seçimlerini Erdoğan’ın kazanacağını mı düşünüyor? Olası bir başarısızlığın faturasını Kılıçdaroğlu’na kesmek için mi bu hamleyi yaptı?” diye düşünüyorlar.

Abdulkadir Selvi’nin yazısı

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