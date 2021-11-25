Abdulkadir Selvi: AK Parti’nin rakibi ‘Ekonomi Partisi’

Bugün yaşananları yok sayamayız. Onlara gözümüzü kapatamayız. Hem nasıl yok sayacaksın ki, eylül ayında dolar 8.30 liraydı. Üzerinden yıllar geçmedi. Birkaç ay içinde dolar 13 lirayı aştı. Bir günde yüzde 17 oranında yükseldi.

AK Parti’nin rakibinin ne CHP ne de İYİ Parti olduğunu yazıyorum. AK Parti’nin rakibinin “Ekonomi Partisi” olduğu gerçeğinin üzerinde duruyorum. 2023’e giderken, muhalefet değil ama ekonomideki bu çalkantı kaygılandırıyor.

Sağlam durmak lazım ama büyük ekonomik çalkantıların büyük siyasi sonuçları olduğunu da gözden kaçırmamak gerek.

Abdulkadir Selvi’nin yazısı