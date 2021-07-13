Abdulkadir Selvi: AK Parti Kürtleri kazanmadan seçim kazanamayacağını gördü

Yeni bir çözüm süreci başlatılmıyor. Erdoğan daha önce, “Ben çözüm süreci kaldırılmıştır demedim. Şu aşamada buzdolabına konulmuştur dedim” demişti. Ama bu aşamada çözüm sürecinin buzdolabından çıkarıldığının bir işareti yok. Ama bunu yeni bir iman tazelemesi olarak görmek mümkün. AK Parti bir süredir ihmal ettiği Kürt gerçeğini öncelikli gündem maddelerinden biri haline getirdi. Çünkü Kürtleri kazanmadan seçim kazanamayacağını gördü. 2023’te seçimleri kazanabilmesi için Kürt oylarını alması gerektiğini fark etti.
SON HABERLER
Kilisenin kapısına çıkıp dans eden üç kişi serbest bırakıldı
İstanbul’un Kadıköy ilçesindeki Ermeni kilisesinin kapısının üzerine çıktığı için gözaltına alınan üç kişi, ikisi adli kontrol şartıyla olmak üzere, serbest bırakıldı.
BioNTech: Gerekirse 100 gün içinde yeni Covid-19 aşısı geliştirebiliriz
Corona virüse karşı aşı geliştiren BioNTech’in kurucuları Dr. Özlem Türeci ve Prof. Dr. Uğur Şahin, yeni varyantlara karşı gerektiği takdirde 100 gün içinde yeni bir Covid-19 aşısı geliştirebileceklerini söyledi.
Grip aşısı, corona virüsün bazı ciddi etkilerini azaltıyor olabilir
Çeşitli ülkelerden yaklaşık 75 bin Covid-19 hastasıyla yapılan araştırma, grip aşısı yaptıranların corona virüsünün bazı ciddi etkileriyle ilgili olarak kısmen daha az şikayette bulunduğunu ortaya koydu.
Mobil oyunlara altı ayda 45 milyar dolar harcandı
Küresel mobil uygulama harcamaları 2021’in ilk yarısında yüzde 24’ten fazla artarak 65 milyar dolara yaklaştı. Uygulamalar içinde mobil oyunlar ise 44,7 milyar dolarla aslan payının sahibi.
‘Cemo’ cezası: RTÜK başkanına göre Halk TV ‘hassas davranmamış’
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, ‘Cemo’ şarkısına programda yer verilmesi nedeniyle ceza kesilen Halk TV’yi ‘yeterince hassas olmamak’la suçladı.