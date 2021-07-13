Abdulkadir Selvi: AK Parti Kürtleri kazanmadan seçim kazanamayacağını gördü

Yeni bir çözüm süreci başlatılmıyor. Erdoğan daha önce, “Ben çözüm süreci kaldırılmıştır demedim. Şu aşamada buzdolabına konulmuştur dedim” demişti. Ama bu aşamada çözüm sürecinin buzdolabından çıkarıldığının bir işareti yok. Ama bunu yeni bir iman tazelemesi olarak görmek mümkün. AK Parti bir süredir ihmal ettiği Kürt gerçeğini öncelikli gündem maddelerinden biri haline getirdi. Çünkü Kürtleri kazanmadan seçim kazanamayacağını gördü. 2023’te seçimleri kazanabilmesi için Kürt oylarını alması gerektiğini fark etti.

Abdulkadir Selvi’nin yazısı