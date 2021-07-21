Abdulkadir Selvi: 2023’ten önce mi yoksa sonra mı diye sormakla yetineceğim

Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın, Kapalı Maraş’ın yüzde 3.5’lik bölümünün kullanıma açılacağı yönündeki kararını duyurduktan sonra, “Maraş’ta hayat yeniden başlayacak” dedi.

Benim anladığım her defasında yeni bir adım atılacak. Her defasında Maraş’ın bir bölgesi açılacak. Gün gelecek kapalı Maraş tamamen açılacak ve Kıbrıs Türk Devleti ilan edilecek. Önemli olan bunun zamanı olacak. Ben bu sürenin çok uzun olacağını zannetmiyorum. Cumhurbaşkanı 50 yıl daha beklemeyiz dedi ama ben 2023’ten önce mi yoksa sonra mı diye sormakla yetineceğim.

Abdulkadir Selvi’nin yazısı