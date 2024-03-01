ABD’nin eski büyükelçisinden itiraf: 40 yıl Küba’ya casusluk yapmış

ABD’li eski diplomat Victor Manuel Rocha, 40 yıldan uzun bir süre Küba için casusluk yaptığını kabul etti.

Manuel Rocha.

73 yaşındaki Rocha, 1981’den itibaren, Küba hükümetine gizlice bilgi aktarmakla suçlanıyordu. Rocha bu dönemde, ABD Dışişleri Bakanlığı ve Ulusal Güvenlik Konseyi için çalışmıştı.

Ayrıca 1999-2002 arasında ABD’nin Bolivya büyükelçisiydi. BBC Türkçe’nin haberine göre Rocha, dün Florida eyaletindeki Miami’de görülen mahkemede suçsuz olduğuna ilişkin ilk ifadesini değiştirdi.

12 Nisan’da görülecek duruşmada Rocha’nın cezası belli olacak.

Böylece Küba ile ABD arasındaki en yüksek profilli casusluk davalarından biri, beklenmedik şekilde hızla karara bağlanacak.

Rocha, yabancı ülkeler için casusluk yapmak, para transferi sahtekarlığında bulunmak ve ABD pasaportu almak için yanlış beyan vermekle suçlanıyor.

ABD’yi ‘düşman’ sayıyormuş

Soruşturmayı yürütenler tarafından toplanan deliller arasında Rocha’nın Küba’nın eski lideri Fidel Castro’dan ‘komutan’ diye söz ettiği ve ABD’yi ‘düşman’ olarak nitelendirdiği gizli kayıtlar da yer alıyor.

Rocha ve avukatlarının artık suçu kabul etmenin en akıllıca seçenek olduğunu düşündükleri anlaşılıyor.

CIA’in eski karşı istihbarat başkanı James Olson, olayın Küba’nın istihbarat servislerinin ABD hükümetini nasıl alt ettiğini gösterdiğini söyledi.

Olson, “Küba istihbarat servisine karşı kişisel kin duymamın nedenlerinden biri bize karşı operasyonlarda çok başarılı olmaları” dedi.

Olson, Rocha’nın ömür boyu hapis cezasına çarptırılacağını tahmin ettiğini belirtti.