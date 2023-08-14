ABD’li yatırım bankasından Fed ve faiz indirimi öngörüsü

Goldman Sachs, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz indirimine 2024 ikinci çeyrekte başlamasını bekliyor.

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Fed, temmuzda politika faizini beklentiler doğrultusunda 25 baz puan artırmıştı. Böylece faiz 22 yılın en yüksek seviyesi yüzde 5,25-5,50 aralığına çıkmış oldu.

ABD’li yatırım bankası Goldman Sachs’ın ekonomistleri, Fed’in faiz oranlarını önümüzdeki sene haziran sonuna kadar düşürmeye başlayacağını ve bu noktadan itibaren kademeli olarak üç ayda bir indirime gideceğini öngördü.

Banka, faiz indirimlerinin 2024 yılının ikinci çeyreğinde başlayacağını tahmin ediyor.